Вакцинацию от COVID-19 приостановили в Ульяновской области из-за нехватки вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Ульяновской области закончилась поступившая ранее вакцина от коронавируса, из-за чего вакцинацию приостановили. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

"Массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с начала прививочной кампании в регион поступило 232 942 комплекта вакцины. По данным на понедельник, 12 июля, первым компонентом привили 226 512 человек, что составляет 38% от общего числа жителей области, которых планируется привить.

Там добавили, что ежедневно в Ульяновской области вакцинируют около пяти тысяч человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также работает 31 выездная бригада.

В ведомстве подчеркнули, что даже без препаратов прививочные пункты продолжают работать. Специалисты проводят консультации для граждан и записывают их на прививку.

В пресс-службе уточнили, что ожидают очередную поставку "Спутника V" в четверг.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пункты вакцинации в республике переполнены желающими сделать прививку, а власти региона прилагают все усилия для бесперебойных поставок препаратов. Он отметил, что приложит максимум усилий для защиты своего народа от любых напастей, а также призвал жителей региона пройти иммунизацию.

