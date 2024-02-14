14 февраля, 17:27События
Москва 24: специалисты расскажут о профилактике и лечении онкозаболеваний у детей
Фото: depositphotos/prostooleh
15 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Онконастороженность у детей".
Насколько распространены онкологические заболевания среди детей? Что позволяет диагностировать болезнь на ранней стадии? Об этом и многом другом расскажут:
- доктор медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Елена Скоробогатова;
- заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы Иван Скапенков;
- заведующая отделением гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы Наталья Пономарева;
- кандидат медицинских наук, врач-онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Александра Наумова.
Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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