Москва 24: специалисты расскажут о профилактике и лечении онкозаболеваний у детей

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15 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Онконастороженность у детей".

Насколько распространены онкологические заболевания среди детей? Что позволяет диагностировать болезнь на ранней стадии? Об этом и многом другом расскажут:



доктор медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Елена Скоробогатова;

заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы Иван Скапенков;

заведующая отделением гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы Наталья Пономарева;

кандидат медицинских наук, врач-онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Александра Наумова.



Смотрите прямую трансляцию 15 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.