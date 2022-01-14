В Минздраве РФ назвали пустым занятием измерение антител к коронавирусу

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Главный инфекционист министерства здравоохранения Владимир Чуланов назвал измерение антител к COVID-19 пустым занятием. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По словам эксперта, решение вакцинироваться или не вакцинироваться должно приниматься не по уровню антител к коронавирусу. Врач уточнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, правильно делать прививку через полгода.

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали, как часто нужно проходить ревакцинацию от COVID-19. По словам замглавы Центра Дениса Логунова, проходить ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не имеет никакого смысла, такая мера является чрезмерной даже в условиях распространения нового штамма "Омикрон".

Эксперт подчеркнул, что также оптимальной и наиболее эффективной является ревакцинация спустя шесть месяцев.

