Найдено эффективное средство от заболеваний сердца

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Пользу медикаментов и добавок на основе рыбьего жира в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы доказали американские ученые. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

На протяжении нескольких лет специалисты изучали влияние препаратов с использованием ненасыщенных жирных кислот омега-3.

В первой части исследования участвовали свыше восьми тысяч человек. Их разделили на две группы: в первой употребляли производную омега-3 кислот, а во второй – плацебо. Люди с уже выявленными заболеваниями сердца реже умирали от инфарктов и инсультов, если принимали по два грамма икосапент этила.

Вторая часть исследования была связана с изучением состояния почти 26 тысяч участников в течение пяти лет. Результаты показали, что прием лекарства на 28% снизил риск инфаркта.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые едят мало рыбы, реже страдают от острых заболеваний сердечно-сосудистой системы, если принимают лекарства на основе ненасыщенных жирных кислот.

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