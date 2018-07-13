Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье в городских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специальные шатры здоровья установят в 10 городских парках в рамках марафона "Московское здоровое лето": в "Сокольниках", музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках. Работать они будут каждые выходные с 15 июля по 9 сентября.

Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун уточнил, что в специально оборудованных шатрах можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела, а также пройти различные обследования.

Он подчеркнул, что для Москвы это первый марафон такого масштаба, посвященный здоровью горожан. Консультировать москвичей будут по десяти медицинским направлениям. Принимать горожан будут врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты.

Жители столицы смогут задать интересующие их вопросы о своем ребенке педиатру, подобрать для себя оптимальную программу спортивных нагрузок со специалистом по лечебной физкультуре и врачом-реабилитологом.

В каждом парке будут проходить уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы, на которых расскажут, как распознать симптомы инсульта.

Подробное расписание лекций и встреч со столичными медиками, а также список парков, можно посмотреть здесь.