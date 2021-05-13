Депутат МГД: обследовать в рамках проекта "Здоровая Москва" будут на новейшей технике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Для обследований в рамках проекта "Здоровая Москва" будут использовать новейшую технику, которая раньше в столице не применялась. Об этом Агентству "Москва" рассказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Сейчас в столичных парках расположилось 46 павильонов "Здоровая Москва". В каждом из них можно за час пройти 10 исследований. С этого года проверить можно сердечно-сосудистую систему, легкие, ЖКТ и репродуктивную систему, отметила депутат. В работе павильонов планируется использовать телемедицинские технологии, а результаты всех анализов будут заносить в электронные медкарты.

"Это востребованный, удобный и доступный формат – на прогулке, по пути с работы выделить час и быстро пройти небольшое обследование, где врачи проверят основные индикаторы вашего здоровья, занесут результаты в вашу электронную карту, а если нужно – организуют консультацию у профильного специалиста", – отметила Картавцева.

Пройти обследование можно бесплатно. Для этого понадобится полис ОМС и паспорт (либо другой документ с ФИО и фотографией).

11 мая павильон "Здоровая Москва" заработал в Измайловском парке. На открытии присутствовал Сергей Собянин, который рассказал, что в нем можно будет в том числе вакцинироваться от COVID-19.

