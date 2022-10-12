17:42Общество
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную инновациям в современной офтальмологии
Фото: Москва 24/Александр Авилов
13 октября, во Всемирный день зрения, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Достижения и инновации современной офтальмологии".
Какая методика позволяет хирургам существенно облегчить операцию по кератопластике и снизить процент осложнений? Что такое факичные линзы и почему их используют как альтернативу лазерной хирургии? Как функционирует глазной банк? Об этом и многом другом расскажут:
- хирург-офтальмолог, медицинский директор Международного офтальмологического центра Дмитрий Дементьев;
- ведущий офтальмохирург, кандидат медицинских наук, ученица и дочь академика Святослава Федорова Ирина Федорова;
- офтальмохирург, специалист по витреоретинальной хирургии Ярослав Байбородов;
- профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург, специалист в области рефракционной и лазерной хирургии Вячеслав Куренков.
Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!