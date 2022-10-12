Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную инновациям в современной офтальмологии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

13 октября, во Всемирный день зрения, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Достижения и инновации современной офтальмологии".

Какая методика позволяет хирургам существенно облегчить операцию по кератопластике и снизить процент осложнений? Что такое факичные линзы и почему их используют как альтернативу лазерной хирургии? Как функционирует глазной банк? Об этом и многом другом расскажут:



хирург-офтальмолог, медицинский директор Международного офтальмологического центра Дмитрий Дементьев;

ведущий офтальмохирург, кандидат медицинских наук, ученица и дочь академика Святослава Федорова Ирина Федорова;

офтальмохирург, специалист по витреоретинальной хирургии Ярослав Байбородов;

профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург, специалист в области рефракционной и лазерной хирургии Вячеслав Куренков.

Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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