Ученые нашли необычный способ распознать рак на ранней стадии

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Испанские ученые приблизились к созданию средства для ранней диагностики рака, где большое значение имеет вода.

По словам Эмилио Хосе Кокинеро из Института биофизики, специалисты изучили два аналогичных варианта антигенов Tn, которые отличаются только одной аминокислотой – либо сериновой, либо треониновой, сообщает "Российская газета".

Как оказалось, антигены по-разному ведут себя в воде. Так, антиген с треонином, принимает жесткую форму, а антиген с серином имеет противоположную реакцию.

По словам Эмилио Хосе Кокинеро, возможность отслеживать с помощью воды эволюцию молекулы Tn, поможет понять, в какой степени развилась онкология, а также создать средства для ранней диагностики онкологических процессов.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета разработали новую технологию EFIRM. Она позволяет при помощи слюны или крови обнаружить немелкоклеточную карциному. До сих пор немелкоклеточную карциному могли определить только на стадии, когда операция, как правило, уже была бессмысленна. Эксперимент проводился на 248 добровольцах, у которых были выявлены те или иные образования в легких.