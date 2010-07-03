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Общество

19:39

Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика "Фортум"

медицина общество

Фото: соцсети

Министерство здравоохранения России подтвердило договоренности с производителем антибиотика "Фортум" о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Лекарственный препарат используется для лечения пациентов с муковисцидозом. Представители фармкомпании GSK отметили, что договоренность была достигнута в качестве краткосрочной меры. Весь объем лекарств будет доставлен в лечебные учреждения России безвозмездно через благотворительные фонды.

Ранее СМИ написали, что Россия перестала закупать лекарства от муковисцидоза. Взамен предлагаются дженерики, у которых много побочных эффектов. Родители больных детей направили в правительство петицию с просьбой вернуть импортные лекарства.

Глава Минздрава Вероника Скворцова распорядилась провести проверку в связи с появившимися сообщениями. Она подчеркнула, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке.

Минздрав также готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, незарегистрированные в России. Схемы будут отличаться для семей, где уже прошли врачебную комиссию, и для тех, кому процедура еще только предстоит.

Родители детей, страдающих муковисцидозом, жалуются на нехватку лекарств

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