Около 12 млн приемов провели врачи общей практики с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи общей практики, работающие в поликлиниках столичного департамента здравоохранения, с начала года провели около 12 миллионов приемов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Всего в медучреждениях города трудятся более 2,7 тысячи таких врачей.

Это терапевты, которые прошли профессиональную переподготовку и теперь обладают дополнительными компетенциями в хирургии, кардиологии, офтальмологии, отоларингологии и других областях медицины.

Как рассказал замглавы департамента здравоохранения Алексей Погонин, к этим специалистам пациенты обращаются в первую очередь. Их разносторонняя подготовка позволяет снизить нагрузку на узких специалистов.

Врачи общей практики работают во всех поликлиниках города. В медучреждениях Москвы для таких врачей оборудовано свыше 2,3 тысячи кабинетов и более 600 манипуляционных.

Ранее глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на врачей общей практики приходится 80 процентов приемов в столичных поликлиниках.

Сергей Собянин заявил, что доступность врачей столичных поликлиник за последние годы увеличилась в восемь–десять раз. Он также поручил департаменту здравоохранения проанализировать оборудование в медицинских учреждениях и по необходимости заменить его на более современное.