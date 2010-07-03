Минпросвещения опровергло новые запреты посещать школу детям без прививок

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Министерство просвещения опровергает информацию о введении запретов на посещение учебных заведений детьми без прививок от особо опасных инфекций, сообщает ТАСС.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 5 ФЗ-157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" из-за отсутствии профилактических прививок временно могут отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий", – сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения считают правильным запретить доступ для непривитых детей в учебные учреждения. Соответствующее заявление распространил ряд СМИ со ссылкой на письмо замглавы ведомства Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. В письме якобы было сказано, что когда учебные учреждения посещают непривитые дети, имеется риск заноса инфекции, что нарушает права других детей в детских образовательных организациях на благоприятную среду обитания.