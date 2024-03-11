11 марта, 18:57Общество
Минздрав РФ назвал ситуацию на фармацевтическом рынке стабильной
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Ситуация на российском фармацевтическом рынке остается стабильной, поэтому нехватки медикаментов не зафиксировано. Об этом заявила пресс-служба Минздрава РФ, передает РИА Новости.
"В 2023 году в оборот выпущено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов из них 4 миллиарда упаковок произведены в России, что составляет 69,4% от всех выпущенных лекарств на рынок РФ", – сказано в сообщении.
При этом в ведомстве напомнили, что выпуск в оборот медикаментов, созданных в РФ еще в 2022 году, составил 70,2%.
Также в министерстве заявили, что регулярно отслеживают через информационно-аналитические системы запас лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важных. По состоянию на 11 марта, по информации ведомства, подобной категории медикаментов хватит почти на 8 месяцев.
Если Минздрав зафиксирует возможный дефицит лекарств и снижение объемов выпуска в оборот, тогда соответствующие сведения будут направлены в Минпромторг РФ для принятия мер в рамках их компетенции, уточнили в пресс-службе.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который нужен пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев. Последний раз в гражданский оборот "Калимейт" поступал 29 февраля.
О проблеме с поставками препарата для пациентов на диализе ранее сообщили СМИ. По словам председателя правления "Нефро-Лиги" Галины Горецкой, пациенты с болезнями почек начали жаловаться на отсутствие в аптеках препарата "Калимейт", который снижает калий в крови. Он способен предотвратить появление гиперкалиемии, которая провоцирует нарушение сердечного ритма.
Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет
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