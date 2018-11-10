СК проверит действия врача, отказавшегося выписать рецепт на инсулин

В Краснодарском крае следственные органы начали проверку из-за отказа врача выписать пациентке рецепт на инсулин из-за того, что она пришла не вовремя. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Трифанова, передает ТАСС.



Она уточнила, что на данный момент девушка обеспечена лекарством, а врач уволена.

По ее словам, специалисты проведут мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, а также правомерности действий врача.

Ранее сообщалось, что врач Центральной больницы Северского района Краснодарского края отказалась выписать пациентке инсулин, так как та не записалась на прием вовремя.

Пациентка сняла на мобильный диалог с врачом. Девушка объясняла, что не смогла приехать раньше, так как была в другом городе.