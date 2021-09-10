ФАС согласовала предельную отпускную цену на препарат "Ковидолек"

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Цена за упаковку лекарственного препарата "Ковидолек" составит 2 916 рублей. Предельную отпускную цену согласовала Федеральная антимонопольная служба.

"Средство обладает противовирусным действием и используется в лечении COVID-19. Цена за упаковку 40 таблеток по 200 миллиграммов составит 2 916 рублей", – говорится в сообщении.

"Ковидолек" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

