Вторая клиника памяти появится в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Клиника памяти появится на востоке столицы в августе этого года. Амбулаторное подразделение психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина откроется на базе районной поликлиники № 191 на Первомайской улице. Врачи будут не только лечить пациентов от легких расстройств памяти, но и научат жить и работать с подобными недугами. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

"В клинике пациенты проходят тренинги, которые направлены на сохранение и восстановление памяти, развитие коммуникативных способностей и навыков самообслуживания", – рассказал главный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Занятия и приемы проведут психиатры, геронтологи, психологи и психотерапевты. Воспользоваться их услугами смогут бесплатно люди старшего поколения, пациенты, которые перенесли инсульты и другие заболевания, отразившиеся на их способности запоминать. Лечение не предусматривает круглосуточный стационар и будет проходить по графику дневного посещения.

В новое медучреждение можно обратиться и самостоятельно, вне зависимости от места жительства в Москве. Оно рассчитано на единовременное пребывание пятидесяти пациентов.

Также в 2017 году стартовал пилотный проект по созданию на базе городских поликлиник психиатрических диспансерных модулей, где прикрепленные пациенты могут получать соответствующую помощь. Первым открыли амбулаторный модуль психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева в шестом филиале консультативно-диагностической поликлиники № 121 в Южном Бутове.

Ранее в Москве открыли реанимационные отделения для круглосуточного посещения родных. Правила утвердили департаментом здравоохранения столицы.