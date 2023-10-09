09 октября, 15:51События
Москва 24: специалисты расскажут о лечении рака молочной железы
Фото: depositphotos/poznyakov
Во вторник, 10 октября, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новые методы лечения рака молочной железы".
От чего зависят своевременность диагностики и эффективность лечения рака молочной железы? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн;
- сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди.
Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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