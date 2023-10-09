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09 октября, 15:51

События

Москва 24: специалисты расскажут о лечении рака молочной железы

Фото: depositphotos/poznyakov

Во вторник, 10 октября, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новые методы лечения рака молочной железы".

От чего зависят своевременность диагностики и эффективность лечения рака молочной железы? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн;
  • сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди.

Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

медицинаобществопресс-конференция
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