Новый стандарт работы поликлиник начали внедрять в Москве

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В столице началось внедрение нового стандарта работы поликлиник "Московский стандарт +", сообщает Агентство "Москва".

Он подразумевает новые подходы к зонированию помещений, расположению кабинетов, цифровизации медицинских услуг, технической оснащенности и кадровому составу поликлиник.

Также в новом стандарте огромное внимание уделяется созданию максимально комфортных условий не только для пациентов, но и для врачей.

Тестирование новой мебели для медицинских кабинетов уже проходит в городской поликлинике № 68. Врачам предстоит оценить удобство и практичность новой мебели от столов со стульями до различных вариантов медицинских кушеток и ширм. По итогам тестирования будет приниматься решение о дальнейшем внедрении в другие поликлиники.

Мебель выбирали сами врачи в ходе голосования, проходившего с 28 марта по 10 апреля.

"Московский стандарт +" будет внедряться в ближайшие годы. На это уйдет до пяти лет. Сергей Собянин отметил, что в части поликлиник это можно сделать относительно быстро, но 135 зданиям для внедрения нового стандарта потребуется капитальный ремонт.

Мэр добавил, что правительство Москвы постарается сделать так, чтобы в каждом филиале была нужная медицинская техника – маммограф, рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

В рамках нового стандарта самые востребованные врачи будут размещены в кабинетах на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.