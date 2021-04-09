Врач рассказал, снижается ли количество антител к COVID-19 при сдаче плазмы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При сдаче плазмы количество антител к коронавирусу в крови не уменьшается, заявил главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.
"Донорский плазмаферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у всех переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс", – цитирует РИА Новости Буланова.
Специалист отметил, что проводить донации плазмы можно минимум через 14 дней.
Ранее стало известно, что плазму с антителами к COVID-19 в Москве сдали 20 тысяч человек. Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса, которые находятся в больницах. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус.
Метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.
Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.
Вакцинированные москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: