Врач рассказал, снижается ли количество антител к COVID-19 при сдаче плазмы

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При сдаче плазмы количество антител к коронавирусу в крови не уменьшается, заявил главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.

"Донорский плазмаферез в используемом режиме не влияет на содержание антител. У доноров, как у всех переболевших COVID-19, с течением времени отмечается снижение титра специфичных антител, но это естественный процесс", – цитирует РИА Новости Буланова.

Специалист отметил, что проводить донации плазмы можно минимум через 14 дней.

Ранее стало известно, что плазму с антителами к COVID-19 в Москве сдали 20 тысяч человек. Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса, которые находятся в больницах. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус.

Метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

