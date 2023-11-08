Ученые подтвердили эффективность "Спутник V" против летальных случаев коронавируса

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Эффективность вакцины "Спутник V" в случае заражения коронавирусом против летальных случаев составляет 90%, заявила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, одна из разработчиков вакцины Инна Должикова, пишет ТАСС.

Исследовательский центр провел оценку эффективности "Спутник V" совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Несмотря на появление новых вариантов вируса, вакцина все еще защищает от летальных случаев, а защита от госпитализации находится на уровне 80%, уточнила Должикова.

"Таким образом, препарат по-прежнему защищает вакцинированных", – сказала она.

Кроме того, клинические исследования "Спутник V" с обновленным антигенным составом планируют завершить уже в начале декабря этого года. Затем вакцину смогут отправить в гражданский оборот, рассказала одна из разработчиков вакцины.

"Изменение состава вакцины, новая версия которой уже проходит клинические исследования, позволит дополнительно повысить ее защитную эффективность именно в отношении профилактики инфицирования", – подчеркнула она.

До этого вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что за прошедшее время генотип коронавирусной инфекции менялся, в результате чего снизилась эффективность вакцины "Спутник V". Поэтому ее следует обновлять под новые варианты COVID-19, считает он.

При этом ситуация с распространением гриппа, коронавируса и ОРВИ в России остается стабильной, успокаивал Роспотребнадзор. Вместе с тем в ряде регионов наблюдаются случаи респираторных инфекций в некоторых образовательных учреждениях.

В период с 23 по 29 октября заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30%, а число госпитализаций увеличилось на 19%, заявляли ранее в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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