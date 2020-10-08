Врач назвал первые симптомы преддиабетического состояния

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал в своем Instagram о симптомах, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.

К "тревожным звоночкам", на которые стоит обратить внимание, специалист отнес постоянное ощущение голода и жажды, сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожных покровов, появление темных пятен в областях соприкосновения с одеждой. Также о развитии болезни, по словам Ковалькова, говорят слабость, головные боли, онемение конечностей, ухудшение сна.

Каждый второй случай преддиабета в течение 5 лет может перейти в диабет, предупреждает врач-диетолог. Ковальков порекомендовал людям, которые находятся в группе риска, изменить свой образ жизни: сбалансированно питаться, регулярно заниматься спортом и контролировать уровень сахара в крови.

Ранее ученые разработали новый способ контроля уровня сахара в крови. Он имеет безопасный и неинвазивный характер.