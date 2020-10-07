Фото: Susan McClellen, University of Iowa Health Care
Американские ученые разработали новый способ контроля уровня сахара в крови. Исследование по этой теме опубликовали в журнале Cell Metabolism.
Сообщается, что он имеет безопасный и неинвазивный характер. Ученые отметили, что это может стать прорывом в лечении диабета второго типа. Новый способ основан на использовании электромагнитных полей, которые, как оказалось, могут влиять на уровень сахара в крови и заставлять организм лучше реагировать на инсулин.
Ученые отметили, что это открытие произошло случайно. Одна из них исследовала влияние электромагнитных полей на мозг и поведение животных. В ходе изучения проблемы она выяснила, что анализы у мышей с диабетом оказались в норме.
После этого началось исследование влияния ЭМП на уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что поля изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени. Таким образом, улучшалась реакция организма на инсулин.
Затем они провели дополнительные опыты на мышах. В течение нескольких часов в день ученые воздействовали на животных с помощью ЭМП. В результате через три дня организм лучше реагировал на инсулин, и этот эффект имел долгосрочный характер. Такое же облучение ученые проводили и на клетках человеческой печени – результат был такой же.
Авторы исследования заявили, что таким образом они открыли "пульт дистанционного управления диабетом". Они отметили, что ЭМП-терапия может применяться во время сна или в течение всего дня.
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