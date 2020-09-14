Москва 24: как больным диабетом защититься от коронавируса

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Фото: depositphotos/dml5050
16 сентября состоится пресс-конференция на тему "Риски для больных диабетом в условиях пандемии COVID-19: угрозы, профилактика".
Ведущие российские и зарубежные медицинские эксперты выступили с предупреждением, что за пандемией COVID-19 может последовать всплеск заболеваемости сахарным диабетом.
Ранее исследователи предположили, что у людей с диабетом первого типа чаще других пациентов развиваются тяжелые осложнения при заражении коронавирусом и повышена угроза летального исхода.
Какие современные подходы к лечению COVID-19 у больных сахарным диабетом применяются на сегодня? Что важно знать российским врачам, самим пациентам и их близким? Каковы особенности профилактики коронавирусной инфекции для людей с сахарным диабетом? Об этом и многом другом расскажут:
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