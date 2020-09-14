Москва 24: как больным диабетом защититься от коронавируса

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16 сентября состоится пресс-конференция на тему "Риски для больных диабетом в условиях пандемии COVID-19: угрозы, профилактика".

Ведущие российские и зарубежные медицинские эксперты выступили с предупреждением, что за пандемией COVID-19 может последовать всплеск заболеваемости сахарным диабетом.

Ранее исследователи предположили, что у людей с диабетом первого типа чаще других пациентов развиваются тяжелые осложнения при заражении коронавирусом и повышена угроза летального исхода.

Какие современные подходы к лечению COVID-19 у больных сахарным диабетом применяются на сегодня? Что важно знать российским врачам, самим пациентам и их близким? Каковы особенности профилактики коронавирусной инфекции для людей с сахарным диабетом? Об этом и многом другом расскажут:



диабетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ЭНЦ\ФГБУ "Национальный медицинский центр эндокринологии" Минздрава России, президент ОООИ "Российская диабетическая ассоциация" Александр Майоров;

доктор медицинских наук, доцент кафедры детской эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального образования, заведующий отделением сахарного диабета детей и подростков ЭНЦ/ФГБУ "Национальный медицинский центр эндокринологии" Минздрава России Дмитрий Лаптев;

Смотрите трансляцию 16 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.