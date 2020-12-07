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Общество

18:22

В Ногинске врачи вылечили двух пожилых пациенток с поражением легких более 75%

медицина общество

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Медики Ногинской центральной районной больницы вылечили двух пенсионерок с коронавирусом. У них были поражены легкие более чем на 75%, говорится в сообщении представителей Минздрава по Подмосковью.

У этих пациенток насыщение крови кислородом составляло менее 80%. "За время лечения не один раз вставал вопрос о переводе и той, и другой пациентки в реанимационное отделение, но ценой огромных усилий медицинских работников 1-го инфекционного отделения, удалось стабилизировать состояние", – заявил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

По его словам, женщины находились на постоянной кислородной поддержке около месяца.

В результате врачам удалось остановить патологический процесс у заболевших коронавирусом женщин. В настоящий момент пожилые пациентки чувствуют себя хорошо, их планируют выписать домой.

Ранее врачи в Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% легочной ткани. При поступлении ее оперативно поместили в палату интенсивной терапии.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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