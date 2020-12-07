В Ногинске врачи вылечили двух пожилых пациенток с поражением легких более 75%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Медики Ногинской центральной районной больницы вылечили двух пенсионерок с коронавирусом. У них были поражены легкие более чем на 75%, говорится в сообщении представителей Минздрава по Подмосковью.
У этих пациенток насыщение крови кислородом составляло менее 80%. "За время лечения не один раз вставал вопрос о переводе и той, и другой пациентки в реанимационное отделение, но ценой огромных усилий медицинских работников 1-го инфекционного отделения, удалось стабилизировать состояние", – заявил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.
По его словам, женщины находились на постоянной кислородной поддержке около месяца.
В результате врачам удалось остановить патологический процесс у заболевших коронавирусом женщин. В настоящий момент пожилые пациентки чувствуют себя хорошо, их планируют выписать домой.
Ранее врачи в Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% легочной ткани. При поступлении ее оперативно поместили в палату интенсивной терапии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: