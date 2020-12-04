Врачи в Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% легочной ткани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медики Видновской районной клинической больницы спасли 68-летнюю пациентку с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией и поражением 90% легочной ткани. Об этом говорится на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

В медучреждение поступила пожилая женщина, у которой был подтвержден COVID-19, она находилась в тяжелом состоянии. Стало известно, что у нее насыщение крови кислородом составляло менее 50%.

"Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями пациентки – гипертонической болезнью, артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом. На момент поступления у женщины фактически осталось 10% дыхательной поверхности легких", – уточнил заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Орловский.

Врачи оперативно поместили пациентку в палату интенсивной терапии, обеспечив кислородом. Специалисты смогли быстро стабилизировать состояние пожилой женщины. В настоящий момент она уже может самостоятельно дышать и ходить. Планируется, что ее переведут в отделение для выздоравливающих от коронавируса.

За последние сутки в РФ выявили 27 403 новых случая коронавируса. На Московскую область пришлось 1 223 случая заражения.