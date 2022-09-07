В Казани открыли госпиталь Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов совместно с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным открыли в Казани новый военный госпиталь. Учреждение строили чуть больше года.

"При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам", – цитируют Герасимова на сайте Минобороны РФ.

Он уточнил, что создание учреждения является важным решением для расширения возможностей медобеспечения в республике. Он считает, что госпиталь повысит качество услуг по оказанию помощи военнослужащим, а также их семьям и жителям Республики Татарстан.

Герасимов также поблагодарил работников военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

"Выражаю благодарность нашим строителям, которые в рекордно короткие сроки возвели функциональные подразделения медицинского учреждения", – поделился генерал армии.

Площадь нового госпиталя на 150 мест составила более чем 12,5 тысячи квадратных метров. Учреждение полностью соответствует всем современным стандартам медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года работники военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя. Специалисты возведут 12 пятиэтажных новостроек с более чем 2,5 тысячи квартир.