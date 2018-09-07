Представитель экс-мэра Москвы Попова опроверг сообщения о его госпитализации

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Представитель экс-мэра столицы Гавриила Попова опроверг информацию о его госпитализации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он заявил, что Попов сейчас не в Москве и с ним все в порядке. "Информация о его госпитализации неверная. Дай бог Гавриилу Харитоновичу здоровья", – добавил он.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что бывшего градоначальника положили в одну из столичных больниц.

Гавриил Попов родился 31 октября 1936 года. Он возглавлял столицу 1991–1992 годах, а после отставки открыл Московский международный университет.