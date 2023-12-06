Минздрав РФ опроверг сведения о дефиците вакцины против ветряной оспы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию о нехватке вакцин "Варилрикс" от ветряной оспы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

По данным Росздравнадзора, в оборот направили в этом году более 203 280 доз (соответствует годовому объему поставок всех вакцин от ветрянки в 2022 году), а остатки на текущий момент составляют 100 тысяч вакцин.

В сообщении уточнили, что в конце ноября проверку Росздравнадзора прошли более 80 тысяч пачек "Варилрикса", которые должны тоже ввести в оборот. При этом в пресс-службе подчеркнули, что следующая партия, содержащая более 70 тысяч вакцин, уже находится на этапе госконтроля.

В Минздраве напомнили, что вакцинация от ветряной оспы еще не включена в календарь профилактических прививок, поэтому централизованные поставки сейчас не проводятся.

Ранее внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин сообщил, что уровень заболевания ветряной оспой в России вернулся к допандемийному. По его словам, ветрянка признана одной из самых распространенных инфекций. Ее доля от всех зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний составляет от 20 до 25%. При этом ОРВИ и грипп не учитывались.



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