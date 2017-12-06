Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

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Россияне достигли максимальной продолжительности жизни. Сейчас она составляет 72,6 года. Об этом сообщила в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума 72,6 года", – сказала она, передает ТАСС.

Министр отметила, что с 2005 года продолжительность жизни в России выросла в среднем на 7,2 года. При этом у мужчин она увеличилась на 8,6 года, у женщин – на пять лет.

Также по словам Скворцовой, материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации. Младенческая смертность снизилась на 10,2 процента до 5,3 на 1 тысячу родившихся живыми, более чем в два раза по сравнению с 2005 годом. Важную роль в этом, по ее словам, сыграло появление новых перинатальных центров.

Ранее стало известно, что продолжительность жизни увеличилась в столице. Причиной в том числе является развитие уникальной для России инсультной сети. Смертность от таких заболеваний в этом году снизилась до 15 процентов.

По словам представителей департамента здравоохранения, в Москве внедрен метод лечения пациентов, при котором тромб удаляется хирургическим способом с помощью специального оборудования.

Кроме того, сообщалось, что Москва – признанный мировой лидер по показателю прироста продолжительности жизни населения. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он рассказал, что приоритет российской столицы в данном вопросе признали специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Москвичи стали дольше жить во многом благодаря высокому уровню медицинских услуг. По словам Печатникова, в столице ощутимо повысилась эффективность работы городских стационаров. За первые девять месяцев этого года число пациентов, получивших лечение, увеличилось на 54 тысячи человек в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.