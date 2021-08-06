Бразильский регулятор заявил, что не менял параметры национальных испытаний "Спутника V"

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Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не вносило изменения в требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.

Регулятор пояснил, что при выдаче исключительного разрешения на импорт российской вакцины установили 22 требования, которые должны были выполнить импортеры. Делалось это с целью устранить пробелы в информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

При этом уточняется, что агентство не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины.

Накануне было объявлено о приостановке выполнения контракта на поставки вакцины "Спутник V" в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций.

В качестве основных причин такого решения указывались дополнительное требования регулятора относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, отличные от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.

О том, что бразильский регулятор одобрил ввоз и применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", стало известно в начале июня. Бразилия стала 67-й страной, которая одобрила вакцину "Спутник V". Первая партия российской вакцины поступила в Бразилию в июле.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России. После этого Anvisa не разрешило импорт и использование в стране вакцины, сославшись на анализ данных о вакцине. В частности, регулятор указал на присутствие в препарате аденовируса.

Позднее стало известно, что Anvisa не проводило собственных исследований "Спутника V", а его заключения были основаны на российской документации. После этого создатели вакцины заявили о намерении подать на агентство иск за распространение ложной информации.