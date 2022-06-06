Москва 24: специалисты расскажут, как будет развиваться фармрынок в условиях санкций

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

6 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Развитие российского фармрынка в условиях санкций: ответы на новые вызовы времени".

О том, как обеспечить доступность лекарств в новой экономической реальности, будут рассказывать:



генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев;

генеральный директор ООО "ФармаДиол" Олег Балашов;

генеральный директор маркетингового агентства по исследованию фармацевтического рынка DSM Group Сергей Шуляк;

генеральный директор компании-поставщика комплексных решений для фармацевтической отрасли ООО "ПРОМИС" Евгений Слиняков.

Смотрите прямую трансляцию 6 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.