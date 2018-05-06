Туристов предупредили о вспышке лихорадки Ласса в Либерии и Нигерии

Фото: ТАСС/Zuma/Agung Kuncahya B

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Ласса в Либерии и Нигерии, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что с 16 марта на территории Либерии зарегистрировано уже 25 случаев, похожих на лихорадку. Пять из них – со смертельным исходом, причем два подтверждены Национальной реферативной лабораторией министерства здравоохранения Либерии.

С января же в стране зарегистрировано 67 человек с подозрением на лихорадку Ласса, включая 19 случаев со смертельным исходом.

Органы здравоохранения активно сотрудничают с соответствующими службами других стран региона в сфере эпидемиологического надзора и обмена информацией о вспышке Ласса. Одна из таких стан – Нигерия, где с января по апрель зарегистрировали 1849 случаев, подозрительных на лихорадку Ласса.

413 случаев подтвердили лабораторно, 105 из них со смертельным исходом, при этом 1422 случая дали отрицательный результат. Остальные находятся в процессе исследования.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!