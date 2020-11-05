Пульмонолог рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Покупать для домашнего использования пульсоксиметр (прибор для измерения уровня содержания кислорода в крови) не имеет смысла, устройство предназначено для медиков, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Многие люди запасаются заранее такой технологией, считают, что она обязательно им поможет, если будет тяжелое заболевание. Я считаю, что эта технология достаточно сложная для рутинного использования", – приводит слова Авдеева РИА Новости.

Он подчеркнул, что показатели прибора зависят от множества факторов, а люди, которые не знакомы с этой технологией, могут неправильно интерпретировать результат.

"Нет никакой необходимости дома держать этот небольшой прибор, он нужен в основном врачам", – отметил специалист.

Ранее академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что больные коронавирусом могут следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметров. По его словам, пульсоксиметр измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки, до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так.