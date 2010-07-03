Новая медицинская специальность появится в России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.

"Запланирован постепенный переход на новую специальность – не ранее 1 сентября 2020 года", – сообщили ТАСС в Минздраве.

В министерстве отмечают, что это обеспечит помощь россиянам, которые нуждаются в медицинской реабилитации в связи с полной или частичной утратой жизненных функций.

Ранее сообщалось, что на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась школа восстановления после инсульта. На занятиях врачи рассказывают, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть. Ведущие специалисты "Склифа" отвечают на вопросы и объясняют, на что необходимо обратить внимание у пациента после перенесенного инсульта.