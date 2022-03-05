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наука

05 марта, 21:51

Ученые выяснили, как коронавирус вредит мужской репродуктивной системе

медицинанаука

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго провели эксперимент, который объяснил, как воздействие коронавируса влияет на мужской организм. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для исследования они наблюдали, в клетки каких органов проникает коронавирус на примере самцов макак-резусов.

"Нас поразило полное распространение вируса через мужские половые пути. Мы и представить себе не могли, что найдем его там", – заявил профессор биологии Томас Хоуп.

Специалисты предположили, что боль в яичках, эректильная дисфункция и снижение количества сперматозоидов и фертильности являются прямым следствием заражения клеток мужского репродуктивного тракта.

По словам Хоупа, несмотря на обилие свидетельств влияния COVID-19 на мужскую половую систему, конкретные исследования в данной области ранее не проводились.

Исследователи сходятся во мнении, что фактор репродуктивного здоровья стоит учитывать при решении о вакцинации или отказе от нее. Процедура помогает минимизировать вероятность смерти и тяжелого течения болезни, а также защищает от инфицирования простаты, пениса и сосудистой системы гениталий.

Ранее замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила, что люди, переболевшие COVID-19, подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе – инсульты и инфаркты.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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