Врачей НИИ имени Склифосовского научат справляться со стрессом на работе

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В НИИ скорой помощи имени Склифосовского врачей обучат методикам взаимодействия с эмоциональным состоянием пациентов и способам снятия стресса. Об этом заявила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Первыми, кто начнет посещать курсы врачебной этики, станут сотрудники приемного отделения скорой помощи.

"Институт имени Склифосовского – одна из самых крупных многопрофильных клиник Москвы, сотрудники которой специализируются на оказании экстренной медицинской помощи. Отношение к пациентам здесь играет особую роль, поэтому большое внимание в программе курсов уделят профилактике профессионального выгорания среди сотрудников и управлению стрессом", – отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Кроме того, сотрудники института освоят техники быстрого восстановления после ночных смен с помощью физических упражнений, дыхательных практик, а также техник позитивного восприятия событий. В свою очередь, сотрудников call-центра также обучат новым алгоритмам работы с поступающими вызовами.

"Курс состоит из теоретической и практической части, поэтому участники смогут применить полученные знания на практике. В моделировании ситуаций медикам будут помогать актеры. Во время обучения будут разбираться ролики c участием врачей и медсестер, снятые по ситуациям, которые часто встречаются в отделении", – подчеркнули в пресс-службе департамента.

Программу семинаров по коммуникации с пациентами разработали специалисты Центра корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы совместно с врачами института.

В 2018 году в НИИ имени Склифосовского в рамках пилотного проекта был внедрен новый стандарт работы приемного отделения, в рамках которого в зоне ожидания появилась специальная комната для бесед родственников с врачами и психологами. Помимо этого, внедрена система мобильного медицинского регистратора.

По словам директора НИИ Сергея Петрикова, после модернизации время приема и регистрации пациентов сократилось вдвое.

Опыт института имени Склифосовского учтут во время внедрения проекта в другие московские клиники.

Ранее сообщалось, что медиков в столичных клиниках обучат эффективному общению с пациентами. На курсах в центре корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы медиков научат правильно вести диалог с пациентом и расскажут как избежать профессионального выгорания.