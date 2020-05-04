В Калининградской области от работы отказались 350 медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались от работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период – под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать", – заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

По словам руководителя ведомства, с недостатком персонала региональной врачебной системе пришлось столкнуться еще до начала пандемии. При этом работу продолжили, в том числе, работники старше 65 лет. Высокий риск заболевания среди врачей выразился в том, что в регионе коронавирус выявили уже у почти 100 врачей.

Согласно последним данным на 4 мая, в Калининградской области на коронавирус обследовано 21,9 тысячи человек и выявлено 524 заболевших. По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.

