Москва онлайн покажет, как проходит экспресс-тестирование на COVID-19 в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в метро.

Пункты экспресс-тестирования открыты на 5 станциях: "Тверская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошёвская" и "Третьяковская". Работают они с 09:00 до 21:00.

Взрослым при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Детям тест делается в присутствии родителей, для процедуры необходимо свидетельство о рождении.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.