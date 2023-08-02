Спрос на экстренные контрацептивы вырос в полтора раза в РФ в 2022 году

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Продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличились на 50–60% в РФ в прошлом году. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В этом году спрос начал расти. За первые пять месяцев он увеличился на 26%. Эксперты отметили, что такой рост обусловлен нежеланием граждан заводить детей в неопределенности. Также они не исключили желание клиник сформировать запасы в условиях санкционных ограничений.

По информации Минздрава, число абортов в стране в 2022 году уменьшилось на 3,9%. Так, за этим обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование.

Ранее Минздрав РФ разработал проект приказа, который позволит вести контроль за оборотом препаратов для проведения медикаментозного аборта.

Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, проект направлен также на заинтересованные в нем федеральные органы для получения соответствующих комментариев. Он подчеркнул, что ведомство будет настаивать на его принятии до конца года.

Мурашко назвал порочным желание женщин строить карьеру вместо семьи