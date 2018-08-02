Завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока Филатовской больницы

2 августа, 13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ходе работ 27 операционных и четыре реанимационных отделения полностью отремонтировали. Теперь они оснащены современным оборудованием мирового уровня. Операции в блоке проводят специалисты отделений общей хирургии, травматологии, гинекологии, а также кардио- и нейрохирургии, сосудистой хирургии и офтальмологии.
По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, каждый год хирурги Филатовской больницы выполняют свыше 25 тысяч операций, причем большинство из них – высокотехнологичные. "Введение в эксплуатацию новых операционных существенно расширит возможности хирургической помощи москвичам, в том числе жителям Восточного административного округа, в котором находится стационар", – пояснил руководитель ведомства, добавив, что после реконструкции число операций возрастет примерно на треть – до 35 тысяч в год. "Новые операционные, оснащенные современным оборудованием, соответствуют самым строгим стандартам, предъявляемым к данным помещениям", – подчеркнул Хрипун.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отмечается, что в отделке помещений использовали материалы с антибактериальным покрытием. Систему вентиляции операционных обновили, чтобы она могла обеспечить ламинарный поток стерильного воздуха. По словам медиков, это значительно снижается риск инфекционных осложнений у пациентов.
Кроме того, в реанимационном блоке Филатовской больницы появились центральные станции мониторинга состояния пациентов. Теперь в распоряжении врачей есть мобильные рентгеновские С-дуги для проведения травматологических операций и электрохирургические коагуляторы – инструменты для остановки кровотечений. Вскоре в больнице также откроется гибридная операционная с цифровым ангиографом, который отличается высокой точностью визуализации, чтобы выявлять проблемы сердечно-сосудистой системы пациентов.
Городская клиническая больница № 15 имени Филатова является одним из ведущих многопрофильных стационаров Москвы. Он включена в инсультную и инфарктную сеть столицы, которая насчитывает в общей сложности 29 медучреждений.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: