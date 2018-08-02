Завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока Филатовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока городской клинической больницы № 15 имени Филатова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ 27 операционных и четыре реанимационных отделения полностью отремонтировали. Теперь они оснащены современным оборудованием мирового уровня. Операции в блоке проводят специалисты отделений общей хирургии, травматологии, гинекологии, а также кардио- и нейрохирургии, сосудистой хирургии и офтальмологии.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, каждый год хирурги Филатовской больницы выполняют свыше 25 тысяч операций, причем большинство из них – высокотехнологичные. "Введение в эксплуатацию новых операционных существенно расширит возможности хирургической помощи москвичам, в том числе жителям Восточного административного округа, в котором находится стационар", – пояснил руководитель ведомства, добавив, что после реконструкции число операций возрастет примерно на треть – до 35 тысяч в год. "Новые операционные, оснащенные современным оборудованием, соответствуют самым строгим стандартам, предъявляемым к данным помещениям", – подчеркнул Хрипун.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что в отделке помещений использовали материалы с антибактериальным покрытием. Систему вентиляции операционных обновили, чтобы она могла обеспечить ламинарный поток стерильного воздуха. По словам медиков, это значительно снижается риск инфекционных осложнений у пациентов.

Кроме того, в реанимационном блоке Филатовской больницы появились центральные станции мониторинга состояния пациентов. Теперь в распоряжении врачей есть мобильные рентгеновские С-дуги для проведения травматологических операций и электрохирургические коагуляторы – инструменты для остановки кровотечений. Вскоре в больнице также откроется гибридная операционная с цифровым ангиографом, который отличается высокой точностью визуализации, чтобы выявлять проблемы сердечно-сосудистой системы пациентов.

Городская клиническая больница № 15 имени Филатова является одним из ведущих многопрофильных стационаров Москвы. Он включена в инсультную и инфарктную сеть столицы, которая насчитывает в общей сложности 29 медучреждений.