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Общество

10:30

Инфекционист из КНР объяснил, как правильно измерять температуру

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы Хуашань Чжан Вэньхун рассказал, как правильно измерять температуру. Об этом сообщает News.ru.

Будучи руководителем шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса, врач посоветовал оценивать температуру тела пациентов с помощью наведения на лоб бесконтактных термометров.

Кроме того, не следует приступать к измерениям после еды. Прием пищи может способствовать
повышению температуры на полградуса. Аналогичная тенденция сохраняется после физических нагрузок.

Повышенная температура в сочетании с некоторыми другими факторами может указывать на наличие в организме пациента коронавируса COVID-19. Кроме того, к симптомам отнесли першение в горле и ощущение заложенности носа при фактическом ее отсутствии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста числа инфицированных коронавирусом в России с момента действия ограничений снизился в 13 раз. В численном выражении эта тенденция равна 2 процентам.

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