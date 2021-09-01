Врач назвал идеальную температуру для борьбы с вирусами

Фото: depositphotos/Mira@El

Идеальной температурой, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, считается 37–38,5 градуса. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что повышение температуры является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции и свидетельствует о хорошей работе иммунной системы.

"Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией", – объяснил специалист.

Он также рассказал, что генетический аппарат вирусов рассчитан на работу при определенной температуре, поэтому, когда она растет, микроорганизмам становится сложнее размножаться.

"Если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам", – добавил врач.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как не надо лечить простуду.

Он заявил, что многие ошибочно считают осеннюю простуду заболеванием, при котором врачебная помощь не нужна. Эти граждане стараются лечиться самостоятельно, прибегая к методам народной или деревенской медицины.

Некоторые из таких способов лечения способны навредить человеку, предупреждает Зайцев. В частности, врач категорически не рекомендовал ходить больному человеку в баню. По его словам, это может усугубить заболевание.