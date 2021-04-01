В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице провели свыше 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития.

Уточняется, что данное исследование остается популярным среди горожан во время пандемии COVID-19.

В настоящее время в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Помимо этого, тесты на COVID-19 берут у жителей города, у которых выявлены признаки ОРВИ, у пациентов с пневмонией, у также у тех, кто живет вместе с заболевшими коронавирусом, передает портал мэра и правительства столицы.

Напомним, взрослые горожане могут бесплатно сдать анализ на коронавирус методом ПЦР, заранее пройдя регистрацию в одной из 162 поликлиник Москвы. Отмечается, что для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований можно получить в электронной медкарте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.

Ранее сообщалось, что получать результаты тестов на COVID-19 можно будет через портал госуслуг. Соответствующее постановление утвердило правительство.