02 апреля 2013, 17:31Культура
В "Британке" пройдет мастер-класс дизайнера ковров Яна Ката
Фото: пресс-служба Британской высшей школы дизайна
3 апреля в Британской высшей школе дизайна один из самых титулованных дизайнеров ковров Ян Кат проведет мастер-класс, а также представит свою новую коллекцию ковров, созданных по мотивам традиционных тюменских узоров.
В рамках мастер-класса дизайнер расскажет про свой творческий путь, поделится некоторыми секретами успеха, а также историями, которые позволили ему стать лауреатом множества престижных международных наград.
Мировое признание Яну Кату принесла коллекция ковров Erased Classic, в которой классические узоры итальянских настенных драпировок и орнамент традиционных восточных ковров стираются и местами теряют свою четкость.
Для изготовления своих ковров Ян Кат использует шерсть тибетских овец, китайский шелк и кашемир. Все ковры изготавливаются в Непале вручную традиционным методом завязывания узелков высокой плотностью – от 100 до 450 узелков на квадратный дюйм.
Сайты по теме