В "Британке" пройдет мастер-класс дизайнера ковров Яна Ката

3 апреля в Британской высшей школе дизайна один из самых титулованных дизайнеров ковров Ян Кат проведет мастер-класс, а также представит свою новую коллекцию ковров, созданных по мотивам традиционных тюменских узоров.

В рамках мастер-класса дизайнер расскажет про свой творческий путь, поделится некоторыми секретами успеха, а также историями, которые позволили ему стать лауреатом множества престижных международных наград.

Мировое признание Яну Кату принесла коллекция ковров Erased Classic, в которой классические узоры итальянских настенных драпировок и орнамент традиционных восточных ковров стираются и местами теряют свою четкость.

Для изготовления своих ковров Ян Кат использует шерсть тибетских овец, китайский шелк и кашемир. Все ковры изготавливаются в Непале вручную традиционным методом завязывания узелков высокой плотностью – от 100 до 450 узелков на квадратный дюйм.