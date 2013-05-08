В парке Горького состоится ежегодный полумарафон "Весенний гром"

12 мая в парке Горького пройдет ежегодный полумарафон "Весенний гром" - соревнования по бегу среди профессионалов и любителей, проводимые в центре столицы.

В спортивном празднике примут участие более двух тысяч человек. В программу соревнований включены три дистанции: полумарафон – 21 километр; забег-спутник – 10 километров; детский старт (от 3 до 12 лет) – один километр.

Начало забегов: детский старт - в 9:15; полумарафон - в 10:00; забег-спутник - в 11:00.