Новый магазин "Пятерочка" открылся в Новодвинске

Фото: предоставлено "Пятерочкой"
15 декабря в Новодвинске был открыт 12000-й магазин одного из крупнейших российских ритейлеров. Празднование этого события прошло в 13 городах России, в том числе и в Москве. Магазин торговой сети "Пятерочка", входящей в X5 Retail Group, начал работу по адресу: Стартовая улица, дом 9.
"В современном ритейле мало кто может отметить цифру с тремя нулями, – рассказывает директор Центрального дивизиона торговой сети "Пятерочка" Сергей Кадылинский. – В 2016 году мы открыли около 2100 магазинов компании, а в этом году – более 2500. Большой это показатель или маленький, думаю, каждый для себя решит сам".
Площадь новой торговой точки на Стартовой улице – более 600 квадратных метров, ассортимент насчитывает порядка 4000 наименований. В день открытия покупателей ждали сюрпризы: каждый мог позавтракать вкусными блинчиками или получить сладкий подарок за ответ на несложный вопрос. Кроме того, в дегустационном ряду покупатели могли попробовать и приобрести со скидкой сыр, колбасу, шоколад и многое другое.
Обслуживать магазин будет 21 работник. Помимо кассиров, продавцов, товароведов, в штате администрации универсамов "Пятерочка" существует должность – директор по свежести.
"Я считаю, это индивидуальная особенность каждого магазина "Пятерочка", – продолжает Сергей Кадылинский. – Наше основное преимущество основывается на предложении свежих продуктов по справедливой цене. Мы считаем, что данный магазин отвечает всем стандартам современной торговли не только в России, но и в Европе".
За 2016–2017 годы появилось множество магазинов в городах с численностью меньше 100 тысяч человек. Сегодня торговая сеть есть в 63 регионах страны. Одновременно с "Пятерочкой" на Стартовой улице открылось еще 12 магазинов по всей России – в Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Новодвинске и других городах.
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