Новости

Новости

28 февраля 2013, 17:47

Спорт

Сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на ЧМ

Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянки отстали на 45 секунд от сборной Норвегии, которая пришла первой к финишу.

Второе место заняла команда Швеции, которая отстала от лидеров на 26 секунд, сообщает "Р-Спорт".

В составе сборной России бежали Юлия Иванова, Алия Иксанова, Мария Гущина и Юлия Чекалева.

Отметим, что для Чекалевой эта медаль стала второй на чемпионате мира.

лыжные гонки

