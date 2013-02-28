28 февраля 2013, 17:47Спорт
Сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на ЧМ
Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Россиянки отстали на 45 секунд от сборной Норвегии, которая пришла первой к финишу.
Второе место заняла команда Швеции, которая отстала от лидеров на 26 секунд, сообщает "Р-Спорт".
В составе сборной России бежали Юлия Иванова, Алия Иксанова, Мария Гущина и Юлия Чекалева.
Отметим, что для Чекалевой эта медаль стала второй на чемпионате мира.