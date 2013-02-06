Соревнования по лыжным гонкам пройдут на ВВЦ 9 февраля

9 февраля на территории ВВЦ состоится Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие лучшие спринтеры из России, Украины и Белоруссии.

Помериться силами приедут такие звезды, как олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков, серебряный медалист игр Александр Панжинский, призер Олимпиады Алексей Петухов. В женском забеге примут участие Наталья Коростелева, Наталья Матвеева и Юлия Иванова.

Лыжникам предстоит соревноваться в индивидуальном спринте свободным стилем, сообщает пресс-служба Москомспорта.

По окончании соревнований состоится пресс-конференция с участием спортсменов, представителей Федерации лыжных гонок России и спортивной дирекции "Новая Лига".