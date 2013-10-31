Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2013, 14:42

Культура

Книга о расследовании убийства Джона Кеннеди поступила в продажу

Книга "Анатомия убийства. Гибель Джона Кеннеди. Тайны следствия" Филипа Шенона пополнила полки книжных магазинов одновременно в России, США и в других странах. Произведение сотрудника The New York Times Шенона – это результат пятилетнего расследования самого загадочного преступления ХХ века.

Все началось с телефонного звонка, который однажды раздался в офисе нью-йоркского издания весной 2008 года. Человек на том конце провода оказался известным американским юристом, который в самом начале своей карьеры являлся штатным сотрудником комиссии Уоррена. Звонивший попросил Шенона рассказать миру, как велась работа по поиску убийц президента, и почему в ходе расследования были уничтожены ценные свидетельства.

Филип Шеннон сотрудничал с The New York Times в течение 20 лет. В числе его публикаций – материалы о работе Пентагона и Госдепартамента США. По долгу службы побывал в зонах военных действий. Выпустил книгу-расследование о теракте 11 сентября 2001 года.

литература расследования авторы Джон Кеннеди

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика