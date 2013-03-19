В продаже появилась новая книга Макса Фрая

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В марте на полках книжных магазинов Москвы появилось новое творение Макса Фрая "Тубурская игра". Эта книга завершает "Хроники Ехо".

"Замкнутая и талантливая Кегги Клегги, надежда и гордость славного старинного рода, с детства не выносит скучную реальность. Когда она загадочным образом исчезает, начальник Тайного Сыска доверяет королевское поручение разыскать девушку сэру Нумминориху", - сообщает пресс-служба издательства "Амфора".

На самом деле Клегги просто развлекается, но она еще не знает о смертельной опасности, нависшей над ней.

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