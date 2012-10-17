В Москве стартовал литературный фестиваль "Украiнский мотив"

Второй московский открытый литературный фестиваль "Украiнский мотив" проходит в столице на площадке Библиотеки украинской литературы с 17 по 20 октября. В эти дни посетителей ждут гоголевские чтения, поэтические вечера, встреча с украинскими писателями и переводчиками, а также обсуждения актуальных вопросов во время "круглых столов".

Кроме того, в программе мероприятий – открытие мемориальной выставки живописи Владимира Чернявского с поэтическими чтениями "Любите живопись, поэты!" и выставки фотографий Тараса Яковыны "Черно-белый Станислав", сообщают организаторы.



О своей деятельности литератора расскажет на творческом вечере лауреат литературной премии имени Джозефа Конрада Польского института в Киеве, писатель Тарас Прохасько.

Также на фестивале обсудят третий сезон литературной премии "Живая литература" и презентуют журнал "Последняя среда".

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